Rinnovata la convenzione con la società cooperativa “Le Macchine Celibi” di Bologna, che ha in gestione la Biblioteca di Recco. E’ stata una proposta dell’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile.

La Giunta Gandolfo vuole realizzare percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone residenti in città, sulla base delle linee guida nazionali approvate con l’accordo Stato-Regioni. La convenzione è stata sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Recco, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n.13.

Sono percorsi personalizzati finalizzati all’inclusione sociale e saranno realizzati anche dalla cooperativa “Pellicano Verde”, che si occupa di manutenzione delle aree verdi, e dalla “G. & G” srl, grossisti di giocattoli, con cui la Giunta ha approvato le rispettive convenzioni.

«La nostra Amministrazione ̶̶ commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile ̶ contribuisce attivamente alla prosecuzione dei progetti, perché convinti che è necessario dare opportunità a coloro che vivono situazioni di disagio. La formazione come strumento di riabilitazione è un modo per dare una risposta a quanti si sentono esclusi, per restituire loro una motivazione e per ricostruire le relazioni sociali».

Solo nella biblioteca di Recco saranno ospitate tre persone per cui saranno attivati altrettanti progetti.