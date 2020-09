Allerta arancione per temporali e piogge dalle ore dalle 00.00 alle 12 di lunedì 7 settembre. Durante l’allerta meteo, i cittadini di Recco sono tenuti ad adottare comportamenti di auto-protezione.

Sono vietate le manifestazioni ludiche elo sportive che si svolgono all’aperto o in aree private che comunque prevedano un considerevole afflusso di persone; chiusi i cimiteri e la scuola di via Milano. E’ consentito lo svolgimento delle iniziative previste all’aperto per le celebrazioni del 7 e 8 settembre

– Benedizione dei bambini (ore 10,00) Alzabandiera quartieri (ore 9,30)

Al fine dell’esecuzione delle sparate dei mascoli è necessaria l’acquisizione da parte dei fuochini/responsabili della sparata dell’autorizzazione a procedere del Sindaco, che valuterà le condizioni contingenti.

E’ consentito l’accesso in alveo solo ad un limitato numero di operatori muniti dell’apposito patentino, al fine di garantire le presenze strettamente necessarie allo svolgimento in sicurezza della sparata stessa. ABov

Per maggiori informazioni pubblichiamo Ordinanza del Sindaco di Recco Carlo Gandolfo (vedi sotto)

Ordinanza ALLERTA ARANCIONE 7 settembre 2020