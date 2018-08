Rapina tabaccheria Porto Maurizio, marocchino si costituisce

Al termine di una serrata attività d’indagine, la polizia di Imperia ha individuato l’autore della rapina commessa nel pomeriggio di sabato scorso presso la tabaccheria di viale delle Rimembranze, a Porto Maurizio.

Si tratta di Z.A., 31enne marocchino, lavoratore con regolare permesso di soggiorno, incensurato.

Tuttavia, per un impellente bisogno di soldi, secondo la sua versione, non ha esitato ad usare la violenza, puntando ed usando contro il malcapitato titolare della tabaccheria – che aveva cercato di impedirne la fuga un lungo coltello, rinvenuto e sequestrato dai poliziotti lungo la via di fuga utilizzata dal rapinatore e sul quale ha lasciato le sue impronte. Il tabaccaio che ha cercato di fermarlo ha riportato una lieve ferita al braccio guaribile in sette giorni.

I poliziotti della Squadra Mobile, attraverso la visione di filmati delle telecamere cittadine sia pubbliche che private, nonché l’escussione di alcune persone informate sui fatti, sono riusciti ad individuare il rapinatore ed il percorso che ha fatto per allontanarsi dal luogo della rapina e lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, evidenziando, oltre ai gravi indizi a suo carico, anche il pericolo di fuga.

Evidentemente, vistosi “braccato”, il 31enne ha quindi deciso di “costituirsi” e si è presentato in Questura, accompagnato dal proprio avvocato, al fine di confessare il delitto. È stato quindi interrogato dal pubblico ministero, dinanzi al quale ha in effetti ammesso di essere stato l’autore della rapina, di cui dovrà rispondere nell’ambito del procedimento penale nel quale è indagato.