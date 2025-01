Denunciati due minorenni a Genova

Venerdì 3 gennaio, intorno alle ore 18:30, in via Palestro a Genova, si è verificata una rapina ai danni di un minore. La Polizia di Stato ha denunciato due adolescenti, rispettivamente di 14 e 15 anni, accusati di rapina in concorso.

La dinamica della rapina

Secondo il racconto della vittima, mentre camminava per strada, è stato improvvisamente colpito al volto con uno spray urticante da uno dei due aggressori. Nel tentativo di fuggire, il giovane è stato raggiunto dal 15enne, che, con il volto coperto da un passamontagna e un coltello alla mano, lo ha minacciato intimandogli di consegnare il marsupio. Subito dopo, i due minorenni si sono dati alla fuga lungo la scalinata monumentale in direzione di Corso Solferino.

Le indagini e la denuncia

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e agli accertamenti effettuati, gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono riusciti a individuare e denunciare i due presunti responsabili.

Si tratta di un 14enne, autore dell’attacco con lo spray urticante e di un 15enne, che ha minacciato la vittima con il coltello e successivamente è stato denunciato anche per ulteriori reati.

Reazioni e ulteriori accuse

Quando rintracciato presso l’abitazione di un amico, il 15enne ha fornito un nome falso, aggravando la sua posizione con l’accusa di false attestazioni. Inoltre, durante il trasferimento in Questura, il giovane ha opposto resistenza, aggredendo gli agenti con calci e spintoni e minacciandoli di morte, portando a ulteriori denunce per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Fase preliminare delle indagini

I due minorenni, dopo gli atti di rito, sono stati affidati ai genitori. Si ricorda che i procedimenti sono attualmente nella fase delle indagini preliminari e che i giovani sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

La sicurezza in città al centro dell’attenzione

Questo episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione verso la sicurezza nelle aree urbane. La Polizia di Stato di Genova continua a operare con impegno per garantire il controllo del territorio e prevenire episodi di violenza, specialmente tra i giovani.

