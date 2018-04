Rapallo, stop ai maxi pullman dal 30 aprile. Puggioni e Vecchia: un plauso ai tre sindaci

“Stop ai maxi pullman del turismo in Riviera ‘mordi e fuggi’ che una volta usciti dal casello autostradale di Rapallo dovranno parcheggiare nell’area Atp di S. Pietro e far scendere i passeggeri per il trasferimento a destinazione su comodi mini bus navetta (Euro 6). Come avevamo auspicato, il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni ieri ha partecipato alla riunione operativa convocata per trovare un accordo con i sindaci di Rapallo Carlo Bagnasco e di Portofino Matteo Viacava, lasciando da parte i campanilismi inutili”.

Lo hanno dichiarato oggi il consigliere regionale Alessandro Puggioni e il segretario cittadino della Lega, Gabriele Vecchia.

“Così – hanno aggiunto i leghisti – è stata assunta una decisione comune ed equilibrata perché potranno passare solo i maxi pullman, inclusi nell’apposita ‘white list’, diretti ai parcheggi degli hotel e all’approdo dei battelli turistici.

Finalmente, dopo anni di tentennamenti, dal 30 aprile al 30 giugno prossimi sarà quindi attuata la fase sperimentale del nuovo sistema di gestione dei maxi pullman, a cui seguirà la riunione di un tavolo tecnico per le necessarie valutazioni per quanto riguarda il futuro della stagione.

I tre sindaci si meritano un plauso perché hanno saputo mettere da parte le singole esigenze, lavorando e ragionando per l’intero Comprensorio come, peraltro, avevano richiesto i cittadini del territorio e avevamo suggerito anche noi della Lega. L’accordo sul nuovo sistema, trovato dopo mesi di discussione, è un passo in avanti per l’ambiente, la difesa e lo sviluppo del Tigullio Occidentale”.