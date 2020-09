Rally della Lanterna ad handicap per Davide Craviotto

Genova, 9 set. – Non ha detto del tutto bene il 36° Rally della Lanterna a Davide Craviotto. Pur avendo ottenuto riscontri positivi, infatti, il pilota genovese – in gara con l’ammirata Skoda Fabia (ph) della By Bianchi ed in coppia con Fabrizio Piccinini – non è riuscito ad andare oltre l’undicesima posizione assoluta e la decima nell’affollata classe R5.

“Ritrovare la Fabia è stato un fatto positivo – ha rilevato il portacolori della scuderia Project Team – ma la nostra gara, purtroppo, è stata caratterizzata in negativo da due errori: uno mio, di guida, sull’inversione della seconda prova speciale, ed una nostra distrazione che ci è costata un minuto di penalità. Due handicap pesanti senza i quali, probabilmente, saremmo riusciti ad entrare nella “top ten” del rally, anche perché nel finale di gara, ormai rassegnati, abbiamo migliorato i nostri scratch in ps”.

“Al di là di tutto questo – ha aggiunto Davide Craviotto – sono comunque soddisfatto del nostro operato e di aver avuto l’opportunità di portare avanti la mia esperienza con la Fabia”.