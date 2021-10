Rally, 3a edizione del Giro dei Monti Savonesi ad Albenga, 6-7 Novembre, li risuonerà di nuovo il rombo dei motori di un tempo

Rally, 3a edizione del Giro dei Monti Savonesi, mancano infatti ormai solo due settimane alla 3° edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, in programma il 6 e 7 Novembre 2021 ad Albenga.

Grazie alla preziosa collaborazione del Comune, la città diventerà ancora più protagonista dell’evento. A causa delle norme emanate a contrasto della pandemia, la logistica ha infatti dovuto subire alcune variazioni.

La pedana di partenza e di arrivo sarà posta in Piazza del Popolo, mentre i parchi di assistenza alle vetture utilizzerranno il Lungocenta Croce Bianca e la via XXV Aprile. Il riordino del sabato pomeriggio sarà invece ospitato a Bastia dall’Azienda BioVio. Gli altri riordini saranno disposti lungo il viale Martiri della Libertà proprio in centro della città.

Per i Piloti e per gli addetti ai lavori il primo appuntamento sarà fissato venerdì sera alla Pista di Kart Indoor di Regione Torre Pernice per il consueto Gran Premio pre gara.

Le iscrizioni stanno arrivando in buon numero ed è già confermata la presenza dei tre equipaggi finiti sul podio nella scorsa edizione. Ci sarà tempo per iscriversi fino a lunedì 1 novembre.

Il percorso di gara utilizzerà le stesse prove speciali già collaudate di Caso, da ripetere due volte il sabato pomeriggio, del Colle Scravaion e del Colle dei Giovetti, anche queste da ripetere due volte nella giornata di domenica.

Per poter seguire il rally sarà, come sempre, importante la collaborazione di Primocanale, l’emittente televisiva genovese, che diffonderà immagini in diretta ed in streaming della gara.

Ulteriori novità saranno comunicate nel corso della conferenza stampa ufficiale che si terrà giovedì 28 presso la sala degli Stucchi del Comune di Albenga.