Racing for Genova Team dal Piemonte alla Campania

Genova, 28 nov. – Dal Piemonte alla Campania, dal 3° Rally di Castiglione Torinese all’Avon Super Master sulla Pista di Sarno: non conosce sosta l’attività agonistica della Racing for Genova Team, impegnata sul fronte interregionale ed in specialità diverse anche in questo finale di stagione.

Il Piemonte, ancora una volta, non ha detto bene all’equipaggio formato da Francesco Aragno e Andrea Segir, in gara con la Renault Clio Super 1600 al 3° Rally di Castiglione Torinese. La coppia savonese si è fermata dopo quattro prove speciali per un problema ai freni che l’assistenza non è riuscita a risolvere. Al momento del ritiro, i portacolori della scuderia Racing for Genova Team occupavano l’undicesima posizione assoluta ed avevano fornito indicazioni tali da pronosticare per loro un piazzamento finale nella top ten.

Nel prossimo fine settimana, invece, la scuderia diretta da Raffaele Caliro sarà impegnata sulla Pista di Sarno nell’Avon Super Master con il genovese Giacomo Gozzi e la sua fiammante Radical SR4. L’evento campano, promosso dall’AutoSport Sorrento per celebrare la distribuzione esclusiva per l’Italia delle gomme Avon, si articolerà su tre giornate e sarà riservato esclusivamente ai clienti del marchio britannico. In programma anche un rally in notturna ed una super sfida finale con mezzi identici. Prevista la partecipazione di tanti top driver: Giacomo Gozzi sarà della partita nelle giornate di sabato e domenica.