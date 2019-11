Football – Red Jackets Sarzana “U19” straripanti a Bologna

Sarzana – Che sia stata la rabbia che i Red Jackets avevano da sfogare dopo che la sconfitta di misura coi Guelfi Firenze alla Bradia gli ha negato il “pass” alle finali, o forse il semplice fatto che davanti c’erano stavolta i Warriors Bologna, “fanalino di coda” nel Girone C del campionato nazionale Under 19 di american football; fatto sta che contro questi ultimi i sarzanesi, all’ “Alfheim” felsineo, hanno dilagato addirittura con un 49-7.

Per la cronaca in touchdown Estevez Polanco su “fumble”, ovvero recupero palla, poi su passaggio del quarterback Costantini: due volte Ghelfi e Bottoni e una Gregorini.

Adesso i rosso-argento concludono la propria stagione domenica prossima 1.o Dicembre, ospitando all’ “Isoppo” alle ore 14.30 quei Ducks Roma capolista nel raggruppamento, tuttavia recentissimamente un po’ ridimensionati in quanto acciuffati in testa dai Guelfi che li hanno ricevuti e battuti (per i capitolini è stata la prima sconfitta in questo campionato “U19”) per 52-12. Chissà…