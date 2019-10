Racing for Genova Team con tre vetture al Timorasso

Genova – Tre equipaggi della scuderia Racing for Genova Team saranno al via del Rally Race “Terre del Timorasso Derthona”, in programma sabato e domenica prossimi a Tortona. Dei tre, uno si propone per un piazzamento nella top ten finale della gara alessandrina: è quello formato da Gigi Giacobone e Sergio Rossi, che saranno in lizza con una Hunday I20 R5 messa a loro disposizione dalla Bernini Rally.

Oltre che dalla coppia genovese, il sodalizio diretto da Raffaele Caliro a Tortona sarà rappresentato anche dalle due Renault Clio Rs di Classe N3 che saranno portate in gara da Alessandro Lazzara e Fabrizio Boattini e da Manuel Sartori ed Enrico Bracchi.

Sabato e domenica scenderà in pista, sempre con i colori della scuderia Racing for Genova Team, anche la “Pugliese family”. Papà Vittorio ed il figlio Marco Vittorio saranno infatti in gara al Mugello con la loro Porsche 911 nell’ultima prova prevista dalla serie di gare valide per Coppa Italia Turismo, 2 Ore Endurance Champions Cup, Novecentoundici Race Cup e Campionato italiano Autostoriche.

Nello scorso fine settimana Antonino Oddo ha partecipato in Friuli, con la sua Peugeot 106 1400, alla 42^ cronoscalata “Cividale – Castelmonte” – prova del Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna) conseguendo il successo nella Classe d’appartenenza e la 96^ posizione assoluta finale. Il portacolori della Racing for Genova Team sarà nuovamente in gara, sempre con la sua 106, alla 37^ “Pedavena – Croce d’Aune”, prevista il 19 e 20 ottobre a Belluno e valida sia per il Civm (Campionato Italiano Velocità Montagna) 2019 che per il Tivm Nord.