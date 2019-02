Quota 100, Salvini: già 70mila adesioni. In Liguria 2030 e a Genova 1065

“Dalle parole ai fatti. Già 70mila italiani hanno fatto domanda per andare in pensione con Quota 100. Più vita per chi sceglie di godersi affetti e tranquillità, più lavoro per tanti giovani. Alla faccia dei chiacchieroni. È un altro risultato del nostro Governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro”.

Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha anche fornito i dati relativi alla “rivoluzione” contro la legge Fornero nella nostra regione.

Alle 12 di oggi sono state 2030 le domande presentate in Liguria per poter andare in pensione usufruendo della cosiddetta Quota 100.

In provincia di Genova le domande sono state 1.065, in quella di Imperia 306, in quella della Spezia 238 e in quella di Savona 421.