Questa sera, alle 21.30, torna Belin che Calcio!

“Belin che calcio!”, la trasmissione sportiva del calcio di tanti anni fa ritorna sui Social, a partire da venerdì 16 ottobre alle 21.30.

La trasmissione, partita quasi per scherzo nel 2018, grazie all’intuito del compianto regista Max Cazzola, ha nel corso del tempo ottenuto sempre maggior seguito; poi l’exploit da gennaio del 2020 quando è entrato nello staff organizzatore, affiancando i giornalisti Marco Benvenuto e Franco Ricciardi, ideatori e conduttore del programma, il comico Nicola Leugio, che ha portato tra i collaboratori nientepopodimeno che il grande Nino Frassica. Da qui gli ascolti, in Italia ma soprattutto nei paesi sudamericani come Argentina, Uruguay e Equador, hanno avuto una grande impennata, toccando in una puntata dello scorso maggio ben 67.000 telespettatori.

Questo grazie ai tanti collaboratori di livello assoluto, come i giornalisti Giovanni Giaccone, Beppe Nuti, Paolo Zerbini, Giancarlo Moscatelli, Matteo Cesari e tanti altri che raccontano il calcio di una volta, quello che non aveva sponsor, quello con Giocatori che venivano a mangiare una pizza senza problemi con i tifosi. “Ricominciamo – dice Marco Benvenuto, per oltre 25 anni uomo TG di Telecity con rinnovato entusiasmo, nella speranza che il seguito a “Belin Che calcio!” continui ad aumentare.

Venerdì sera si parte con una puntata interlocutoria, di soli 50 minuti, alla quale hanno collaborato Carlo Barbero, Giovanni Giaccone, Franco Buffarello, Nicola Leugio e la vignettista Alex Di Viesti.

“Come sempre pieno rispetto delle norme anti-covid – conferma Franco Ricciardi – con Marco Benvenuto che si collegherà dagli studi di Sampierdarena, l’annunciatrice Orietta Ciulckova dagli studi di Lavagna ed il sottoscritto da quelli di San Martino.

Ricordando anche che la trasmissione andrà in onda la domenica sera alle 20.15 sull’emittente rivierasca Entella TV dell’amico Marco Pinat. Insomma, siamo pronti!”.

Quindi venerdì alle 21.30 collegatevi sul social Facebook alla pagina “Belin Che calcio”, poi aseguira la trasmissione sarà anche visibile su YouTube, Instagram, Twitter e Linkedin.

Il successo di “Belin che calcio”? Che parla del calcio di tanti anni fa, quello non… inquinato! Il divertimento è assicurato: Belin… che calcio (di una volta…).