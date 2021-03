Quarto Alta, Piana: area sportiva Campanule torna a vivere. Al via i lavori

”Al via i lavori per la riqualificazione dell’area sportiva di via delle Campanule a Quarto Alta, in stato di abbandono per anni, che entro breve tornerà a vivere.

Si tratta del progetto in cui la Lega fin dal suo insediamento nel municipio IX Levante ha creduto e che ora, grazie all’amministrazione comunale di centrodestra, finalmente si è sbloccato.

Ringrazio i nostri consiglieri e il capogruppo municipale Fabrizio Allegranza che nel 2017, in III commissione, avevano sostenuto e votato a favore dell’importante progetto di riqualificazione e che da sempre lavorano in modo proficuo per i cittadini e il territorio del Levante genovese”.

Lo ha dichiarato Alessio Piana, consigliere regionale e commissario cittadino della Lega a Genova.