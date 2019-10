Quarto: 17enne genovese tenta furto in casa, ma viene messo in fuga da urla proprietaria

Nei mesi scorsi, uno sconosciuto, mentre tentava di forzare la porta di un appartamento sito in via dello Zucco a Genova, si allontanava velocemente a seguito delle urla della proprietaria presente in quel momento in casa.

Ieri i Carabinieri della Stazione dell’Arma di Ge-Quarto, al termine di un’accurata attività di indagine, anche mediante individuazione fotografica rilevata dalle telecamere della zona, sono riusciti a identificare il presunto ladro.

Si tratta di un 17enne genovese, incensurato, che è stato denunciato in stato di libertà per “tentato furto in abitazione”.