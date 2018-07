Qualche criticità sulle autostrade liguri | Aggiornamento

Al via la seconda domenica di luglio. Grazie al sole e al tempo ottimale in molti, di primo mattino, si sono messi in macchina alla volta della nostra regione.

Si sono registrati dei rallentamenti e code a tratti sulla A6, A26 e A10.

Autostrade per l’Italia segnala che sulla A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravellona Toce al Km 6.8 in direzione Genova Voltri: l’area di servizio Turchino ovest ha il camper service chiuso fino alle 14:00 del 31/12/2018

GLI AGGIORNAMENTI

Ore 17.10. A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 132.8 in direzione Genova. Coda in uscita alla barriera di Genova Ovest per traffico intenso.

Ore 16.16. A12 Genova-Livorno in direzione Genova): code a tratti tra Rapallo e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Ore 15.50. A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 12.6 in direzione Genova. Si registra traffico rallentato tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso.

Ore 11.30. Traffico regolare

Ore 10.10. A10 viene segnalato un veicolo in avaria tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione Italia

Ore 9.20. A26 si registra una coda tra Masone ed il bivio con l’A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.

La situazione del traffico aggiornata sulla rete autostradale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do