Casa vacanza in nero a Diano Marina, multa salata per due proprietari

Un milanese e un genovese, proprietari di una seconda casa in centro a Diano Marina, sono stati multati dalla polizia municipale con duemila euro di multa ciascuno, per aver affittato in nero il proprio alloggio a turisti lombardi che la stavano utilizzando come casa vacanze al mare.

Il primo aveva ricevuto 2.800 euro di canone per i mesi di luglio e agosto, il secondo 1.200 euro per luglio.

Si tratta delle prime due maxi contravvenzioni dell’estate ad opera della polizia locale che ha eseguito nove accertamenti per trovare eventuali evasori fiscali.

I controlli, promettono dal Comune, proseguiranno anche nelle successive settimane.