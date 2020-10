Il corso specialistico all’uso della motosega ed attrezzature meccaniche si è concluso. L’addestramento è stato organizzato dal Coordinamento Volontari Protezione Civile provincia di Genova. Il corso, teorico e pratico, si è svolto a Recco negli spazi dedicati alla protezione civile locale sul territorio comunale.

Nel corso delle prove pratiche di taglio e di abbattimento gli operatori hanno eliminato la vegetazione spontanea lungo via della Né, a ridosso dell’Ecocentro, e nell’alveo del torrente che costeggia la strada. Il taglio di alberi e arbusti ha rappresentato un’operazione di messa in sicurezza in caso di piena e di criticità idrogeologica.

Alla due giorni formativa hanno partecipato 26 volontari provenienti dalle squadre di protezione civile di tutta la provincia di Genova.

«Ringraziamo la protezione civile provinciale per questa esercitazione sul nostro territorio ̶ fanno sapere il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla protezione civile Chicca Zanzi ̶ e per la costante presenza al fianco dell’Amministrazione comunale in sostegno e aiuto alla nostra comunità». ABov