Prossimi eventi alla Biblioteca Universitaria di Genova. Dal 22 al 28 novembre attività tra poesia, libri e fotografia.

Prossimi eventi alla Biblioteca Universitaria. Dettaglio.

SETTIMANA DAL 22 AL 28 NOVEMBRE 2021, densa di eventi:

tre presentazioni di libri in presenza dell’Autore, una mostra fotografica, un incontro con due poetesse nell’ambito della mostra ‘A proposito di Dante. Alighieri in carta, audio e video’ (14 settembre 2021 – 31 gennaio 2022)

Martedì 23 novembre, alle ore 17,30

Presentazione di Verso Ponente. Viaggio nelle periferie della Superba di Maurizio Fantoni Minnella (Mimesis, 2020).

Dialoga con l’Autore, Francesco Surdich, docente per più di quarant’anni all’Università di Genova.

Maurizio Fantoni Minnella, scrittore, giornalista, filmmaker, attraversa e racconta da par suo il Ponente genovese, una delle aree più urbanizzate e popolate della città, lunga 15 chilometri, i comuni riviereschi sino a Voltri e della Val Polcevera inglobati nella Grande Genova nel 1927.

Mercoledì 24 novembre, alle ore 17.30, presentazione del romanzo Noncestoria di Gianni Ansaldi. Dialoga con l’Autore, Giuliano Galletta.

Il tempo del libro è quello del sogno, a spirale: passato e presente si intrecciano e si confondono, quantisticamente…

Gianni Ansaldi (Genova 1959)

Nato come attore al Teatro Stabile di Genova, ha lavorato a lungo per cinema e televisione; nel 2012 ha realizzato come regista il suo primo cortometraggio, Soldi.

Grande appassionato di fotografia, con gli scatti ha raccontato la sua citta` e i suoi personaggi della cultura e dello spettacolo. Insegna recitazione cinematografica a Genova presso Il Palcoscenico.

Giovedì 25 novembre, alle ore 17

Incontro con Gilda Policastro e Lidia Riviello (Roma), per il terzo appuntamento della rassegna ‘Cinque Poeti per Dante’, Dante e la poesia contemporanea.

Gilda Policastro

Studiosa di Letteratura italiana, scrittrice e critica letteraria.

Cura la “Bottega della poesia”, rubrica di «La Repubblica», ed è redattrice del sito «Le parole e le cose».

È autrice di numerosi libri di poesia fra i quali Non come vita (Aragno, 2013), Inattuali (Transeuropa, 2016), Esercizi di vita pratica (Prufrock spa, 2017).

Nel 2021 sono usciti il saggio L’ultima poesia: scritture anomale e mutazioni di genere dal secondo Novecento a oggi (Mimesis) e il romanzo La parte di Malvasia (La nave di Teseo).

Lidia Riviello

Figlia del poeta Vito Riviello scomparso nel 2009, autrice e conduttrice per radio e Tv, collabora con quotidiani, riviste e blog e organizza eventi d’arte e poesia in Italia e all’estero.

Attiva da anni nel campo della sperimentazione e della ricerca teatrale, ha collaborato a lungo come drammaturga con la Compagnia della Fortezza di Volterra.

Fra i suoi libri di poesia ricordiamo Neon 80 (ZONA, 2008) con una nota di Edoardo Sanguineti, Sonnologie (ZONA, 2016) e All you can eat (nino aragno editore, 2021).

Venerdì 26 novembre, alle ore 17,30

Franco Boggero, scrittore, cantautore e storico dell’arte, è intervistato, e provocato, da Cosimo Damiano Motta, per il suo libro Il demone della stupidità e altre questioni.

Raccolta di aneddoti ed esperienze autobiografiche collegate “dall’inquietante presenza di un Demone che, a differenza di quello socratico, non dissuade affatto, ma tende a suggerire intriganti e pericolose alternative”. Con Franco Piccolo.

Venerdì 26 novembre:

nella Galleria fotografica si apre la mostra Leggere per non perdere il filo… e la memoria – Il libro e non la spada avrai nella mano, un percorso di “istigazione alla lettura”, con le fotografie di Cosimo Damiano Motta, Elisabetta e Pierangelo Vacchetto.

Si dice che oltre il 60% della popolazione non legga nemmeno un libro all’anno e che un’altra grande parte sfogli il giornale solo al bar.

Gli autori con questo lavoro si sono prefissi l’obiettivo di stimolare la discussione al proposito e, perché no, la voglia di leggere:

tema quanto mai urgente per una grande Biblioteca pubblica come l’Universitaria. Visitabile in orario di apertura della Biblioteca, sino al 31 gennaio 2022.

A cura di Ufficio Eventi Culturali BUGe.

Programma dettagliato e materiali scaricabili dal sito della Biblioteca Universitaria Genova

Per informazioni e prenotazioni: tel. 010 2546 431 – bu-ge.eventiculturali@beniculturali.it