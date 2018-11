Prosegue inarrestabile la marcia dei chiavaresi: asfaltata anche l’Alessandria

Al 70’ entra Caturano e con una doppietta risolve la gara

Inarrestabile. L’Entella vince per 3-1 anche contro l’Alessandria, squadra che proprio al Comunale di Chiavari sfodera la sua miglior partita della stagione.

Tanto che nel primo tempo sono stati proprio i piemontesi a dimostrarsi più in palla, affrontando la gara a viso aperto, e per questo mettendo in difficoltà padroni di casa.

Intanto dopo questo nuovo successo l’Entella è ancora a punteggio pieno (5 gare, 5 vittorie) ponendosi prepotentemente nel ruolo di squadra da battere.

Come dicevamo in apertura, l’Alessandria ha preso a sorpresa il pallino del gioco, sfiorando ai minuti 2’ (Santini), 8’ (Badan) e 34’ (ancora Badan) il gol del vantaggio. L’Entella faticava e sembrava incapace di reagire, tanto che a 35’ subiva il gol dello svantaggio, quando su azione di calcio d’angolo Gjura trafiggeva l’incolpevole Massolo con una precisa incornata.

Dopo il riposo, probabilmente strigliata da mister Buscaglia, si vedeva in campo la solita determinata Entella delle gare precedenti e dopo aver sfiorato il pari con Eramo (49’) arrivava il pareggio al minuto 69’ grazie ad un preciso cross di Mota Carvalho, con inzuccata letale di Nizzetto che freddava Cucchietti.

Buscaglia capiva che la gara poteva essere ancora vinta ed azzeccava la sostituzione di Currarino con l’ex leccese Caturano.

Il bomber entrava immediatamente in partita e dopo aver fatto le prove generali, con i chiavaresi prepotentemente in avanti e l’Alessandria che ormai aveva speso tutto, realizzava una splendida doppietta in zona Cesarini (86’ ed 88’) che consegnava il successo all’Entella, a coronamento di uno strepitoso secondo tempo.

Se il prossimo appuntamento con il girone è in calendario per domenica 25 novembre, non c’è però pace per i biancocelesti cari al Presidente Gozzi: mercoledì 21 novembre infatti l’Entella ospiterà sempre al “Comunale” di Chiavari l’Olbia (ore 14.30), ennesimo recupero di questo incredibile, faticoso e stressante campionato.

L’Entella però non ci pensa ed andrà a caccia del sesto successo consecutivo.

La vetta della classifica dista 7 punti (Piacenza, a quota 22), ma le gare da recuperare rispetto alla capolista sono ben 5 !

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale.

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.