Pronta per il talent. Incontro con Stephanie Riondino

Stephanie Riondino è una cantante dalla voce stupenda e dall’immagine forte, che colpisce subito per la potenza dei contenuti che esprime.

Si è già distinta a The voice of Italy qualche anno fa, quando alla sua esibizione la giudice della trasmissione Dolcenera si è immediatamente girata alle prime note vocali della canzone “Try” di Pink e lei ha risposto con stupore toccandosi la fronte. Grazie alla sua esibizione è entrata nel team.

L’artista genovese si chiama Stephanie Riondino ed è pronta a partecipare ad una nuova avventura canora televisiva, targata 7Gold, dal titolo “The coach”.

Stephanie ci ha raccontato di sé e della sua passione per il canto, che la sta portando a tanti interessanti successi.

“Da bambina ero appassionata di danza”, ci spiega, “poi sono approdata al canto, quando a dodici anni ho fatto la protagonista in un musical che unisce appunto le due discipline. Da qui mi sono poi dedicata soltanto alla voce”.

Questa passione l’ha portata a cantare nelle più disparate situazioni, dal karaoke alle serate fino ad arrivare a fare la corista per De Scalzi in un tributo a De André ed infine approdare al famoso talent show di Rai2 nel team della cantante pugliese, nel 2016.

Dopo questa lunga gavetta, a tratti non semplice, ecco oggi Stephanie vedere riconosciuti i suoi sforzi ed il suo impegno: con MGA Produzioni di Genova ha realizzato il suo video dal titolo “Porte in faccia”, dove il ring sul quale si esibisce rappresenta forse la società attuale costellata di ostacoli di vario genere con i quali occorre scontrarsi per poi superarli.

Con alcuni artisti genovesi sta lavorando a diversi progetti per “dare una scossa” allo scenario musicale cittadino, introducendo elementi innovativi che possano incontrare il favore del pubblico.

“La mia idea è quella di creare un sound più crudo, con pochi effetti, una musica vera e meno artificiale”, prosegue Riondino. Alla mia domanda quali aspettative abbia, rispetto al suo lavoro, la cantante replica con una frase che mi colpisce molto: “Non ho aspettative ma sogni, perché l’aspettativa logora mentre il sogno no”.

Parole bellissime che incarnano uno spirito forte e combattivo ma dotato di grande fantasia ed appunto una dimensione onirica che la porta ad andare avanti nonostante le difficoltà.

E con le sue belle parole sul futuro, siamo tutti pronti a tifare per lei quando riapparirà in video, su 7Gold nella trasmissione “The coach”, un talent che come afferma Francesco Facchinetti in uno dei promo, “permette a chi abbia un sogno di realizzarlo”.

Sicuramente Stephanie Riondino ne ha uno molto grande ed importante, che non logora affatto. Roberto Polleri (Foto di Andrea Vialardi)