Prolungata allerta gialla sulla Liguria

Prolungato lo stato di allerta gialla sulla Liguria fino alle 2 di domani

I responsabili di Arpal stamane hanno comunicato di avere prolungato lo stato di allerta gialla per temporali sul Centro-Levante della Liguria (zone B, C, E, bacini piccoli e medi).

Questa la nuova scansione: fino alle 20 di oggi sul settore Centrale (zona B) e fino alle 2 di domani sul Levante e relativo all’entroterra (zone C, E).

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale.

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

“Le precipitazioni, dunque, proseguiranno anche nel pomeriggio e verso sera – hanno aggiunto da Arpal – con una prevista accentuazione dell’instabilità in grado di provocare rovesci e temporali sul settore centrale e, fino alla mattinata di domani, anche a Levante.

I venti saranno forti meridionali a Levante, il mare molto mosso, localmente agitato, sempre domani, a Levante.

Intanto, dalla mezzanotte di oggi, quasi tutta la regione è interessata da piogge, rovesci e anche fenomeni temporaleschi, in particolare nella zona di centro Levante.

I fenomeni sono stati finora d’intensità debole, moderata in particolare nel genovese: cumulate orarie massime di 28 millimetri a Panesi (Cogorno) e 20 a Mele mentre, la cumulata totale più elevata dalla mezzanotte è ad appannaggio ancora di Panesi con 62 millimetri.

Da segnalare anche i venti settentrionali su gran parte della regione, meridionali sullo spezzino con una raffica che, nella notte, ha toccato 99.3 km/h a Casoni di Suvero, nel comune di Zignago”.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI: un fronte atlantico interessa la regione apportando un peggioramento con piogge diffuse di intensità fino a moderata su BCE, con cumulate elevate su C, significative su BE. Possibili precipitazioni temporalesche con alta probabilità di fenomeni forti e/o organizzati su BCE, bassa probabilità di fenomeni forti invece su AD. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni a partire da Ponente dal tardo pomeriggio. Venti forti meridionali su C (50-60 km/h), moderati, localmente forti settentrionali su B. Mare molto mosso su BC.

DOMANI: fino alle prime ore del mattino residui rovesci fino a moderati su BE, bassa probabilità di temporali forti su C, possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Si ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Mare molto mosso su AB, localmente agitato su C per onda lunga di libeccio (periodo 7-8 sec.), in calo ovunque dal pomeriggio

VENERDI’ 5: un aumento del gradiente favorisce un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali su Centro-Ponente. Regime irregolare e rafficato, con punte localmente fino a 40-50 km/h.