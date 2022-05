Programma della Festa della Focaccia e musica a Recco.

Sintesi e dettagli degli eventi in programma lungo tutta la giornata del 22 maggio 2022. Elenco dei luoghi e orari di distribuzione gratuita di Focaccia al Formaggio. Infopoint Pro Loco Recco Piazza Nicoloso da Recco. (Davanti al palazzo del Comune).

Gli eventi in programma: Distribuzione gratuita di Focaccia al Formaggio: luoghi e orari Focaccia del mattino con e senza cipolle.

Dalle 10 alle 11.30, in piazza Nicoloso e Panificio Moltedo G.B. di via Assereto ore 10 alle 11, in piazza Nicoloso.

Panificio Gastronomia Tossini di via Assereto. Dalle 10.30 alle 12, in via XX Settembre.

Panificio Moltedo 1874 di via XX Settembre. Dalle 11 alle 12, in piazza Nicoloso.

Gastronomia Panificio Tossini di via Roma. (Sempre aperto)

Distribuzione Focaccia del pomeriggio: Focaccia di Recco col Formaggio IGP.

Dalle 14 alle 15.30, in piazza Nicoloso Panificio Moltedo G.B. di via Assereto

Ore 14.30 alle 16, in piazza Nicoloso Panificio Tossini di via Assereto

Dalle 15.30 alle 17.30, in via Vittorio Veneto Consorzio Focaccia di Recco

Ore 16 alle 17.30, in piazza Nicoloso Panificio Tossini di via Roma

Dalle 16 alle 17.30, in via XX Settembre Panificio Moltedo 1874.

Per il 2022 la “Scianka” e la sfida No Limits non si terranno, per garantire una migliore gestione dell’evento. ( Scianka” chi mangia più focaccia in tempi molto ristretti). Anche i balli, le danze e i grandi raduni non potranno allietare le festa, ma ci sarà quello cui tutto è sempre piaciuto ai buon gustai.

Reccoflora, mercato floreale Piazza Nicoloso da Recco. Reccoexpo, made in Recco Portici di Piazza S. G. Bono.

Carlo Trapani DJ Set Piazza Nicoloso da Recco.

DJ Giannino DJ Set via XX Settembre e Surya, musica dal vivo in Piazza Vittorio Veneto. Con la partecipazione della Filarmonica Rossini di Recco. ABov