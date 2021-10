Previsioni servizi AMT nella giornata di lunedì 18 ottobre

Le previsioni dei servizi AMT nella giornata di lunedì 18 ottobre.

Per la giornata di lunedì 18 ottobre, le previsioni di AMT sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di Green Pass ricevute. AMT ha previsto servizio pressoché regolare a Genova e alcune criticità in area provinciale. Cliccare su questo link per conoscere le corse soppresse. Previsione corse soppresse servizio provinciale del 18 ottobre 2021

• Servizio provinciale.

Si prevede la soppressione di diverse corse di servizio, indicativamente circa il 5% del totale corse, come indicato in allegato. Risultano, invece, garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari.

• Servizio urbano Genova.

Il servizio sarà garantito con tutte le modalità di trasporto, potrebbe verificarsi qualche irregolarità sulla frequenza. Ferrovia Genova Casella: le corse verranno erogate come da programma. (vedi tabella orario) La modalità del servizio sarà mista, treno e bus sostitutivo. L’azienda fornirà ulteriori informazioni sulle eventuali variazioni di servizio.

Nelle giornate comprese tra lunedì 18 e venerdì 22 ottobre il servizio della Ferrovia Genova Casella verrà svolto con tutte le corse programmate. Il personale della ferrovia ha segnalato previste assenza per la mancanza di Green Pass. Il servizio viene effettuato in modalità mista treno/bus sostitutivo come sotto indicato.

Treno per Casella da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre.

Corse effettuate con il treno: le partenze da Casella delle ore 6,20 – 7,27 – 8,52 – 10,38 e da Genova delle ore 7,35 – 9,00 – 12,08 – 13,23.

Corse effettuate con il bus sostitutivo: le partenze da Casella delle ore 13,15 – 14,58 – 16,38 – 18,08 – 19,27 e da Genova delle ore 10,30 – 14,30 – 16,46 – 18,00 – 19,35.

ABov