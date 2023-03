Presentata la 4^ edizione del volume TavoleDoc Liguria

Presentato oggi presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, la quarta edizione di “TavoleDoc, l’anima e il gusto della Liguria” (Casa Editrice Multiverso), guida regionale che pone al centro i migliori ristoranti da Ponente a Levante, costituendo un vero e proprio Tavolo delle Eccellenze.

Si tratta di 54 ristoranti, 33 produttori e 45 perfetti abbinamenti che accompagnano le ricette di ciascuno chef presentati nella guida.

L’edizione vede il Patrocinio della Regione e l’introduzione del Presidente Giovanni Toti. A rappresentanza come i gioielli della ristorazione e della produzione rappresentino “realtà da valorizzare e mete imprescindibili per il turismo enogastronomico, risorsa fondamentale per chi ha come obiettivo l’apprezzamento della Liguria in Italia e nel mondo”.

La presentazione è iniziata con l’intervento video del Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana.

“Tradizioni, sapori, legame col territorio. Sono i punti chiave per valorizzare tutta la filiera agroalimentare, che è motore della ripresa economica e tessuto comunitario vivo dalla costa all’entroterra”, ha detto Piana.

Dopo un video del direttore editoriale Elio Ghisalberti che ha portato la sua testimonianza, l’Editore Petra Cucci ha raccontato dell’importante riconoscimento ottenuto all’interno del TTG Travel Experience a Rimini. Il Premio GIST Food Travel Award 2022 è stato aggiudicato alla terza edizione di TavoleDOC Liguria, per la categoria “Miglior pubblicazione di turismo enogastronomico”. L.B.

Sono stati, poi, presentati, i nuovi aderenti: 13 ristoranti che si sono aggiunti al Tavolo delle Eccellenze più ambito della regione.

Mario Cucci, autore del progetto, ha parlato dei grandi cambiamenti del mondo della ristorazione, soprattutto di alto livello, ponendo l’accento sul fatto che “fare rete sia una pronta risposta alle difficoltà e alle opportunità che si presentano di volta in volta.”

Il Segretario CNA Genova, Barbara Banchero ha sottolineato come i “ristoranti, le cantine e i produttori siano a tutti gli effetti imprese il cui valore vada preservato, perché punti di riferimento per l’economia e di attrazione per il turismo. “

Giorgia Losi che gestisce il ristorante Quelli dell’Acciughetta, si è detta “felice di essere entrati nel circuito” e ha parlato di competizione costruttiva col fine di avvicinare i giovani alle nuove realtà ristorative liguri.

A chiudere lo chef Ivano Ricchebono che ha invitato i presenti a trasferirsi nel vicino ristorante The Cook per un aperitivo gourmet di festeggiamento.

Qui è stato possibile degustare le etichette in abbinamento della guida.