Premio Rodari 2019 a Chen Jiang Hong

Il piccolo pescatore e lo scheletro di Chen Jiang Hong vince il Premio Rodari 2019 Miglior Albo illustrato

Sono stati annunciati i vincitori del Premio Rodari 2019: il Premio come Miglior Albo illustrato va a Il piccolo pescatore e lo scheletro, firmato da Chen Jiang Hong e pubblicato per la prima volta in Italia da Camelozampa.

Il Premio “Gianni Rodari Città di Omegna” è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del comune di nascita del grande autore per bambini, in collaborazione con il Parco della Fantasia Gianni Rodari. A comporre la giuria il presidente Pino Boero, con Walter Fochesato, Anna Lavatelli, Sara Rubinelli.

Il Premio viene consegnato durante il Festival della Letteratura per Ragazzi che, nel mese di ottobre di ogni anno, la Città dedica al suo illustre concittadino nella convinzione che il suo messaggio risulti sempre vivo e attuale.

L’inaugurazione del festival sarà sabato 12 ottobre al Teatro Sociale di Omegna, mentre la giornata di premiazione si terrà mercoledì 23 ottobre al Forum, con la partecipazione di Loredana Lipperini: sarà presente a ritirare il Premio l’autore e illustratore Chen Jiang Hong.

IL PICCOLO PESCATORE E LO SCHELETRO, scritto e illustrato da Chen Jiang Hong

In un giorno di cielo nero e mare in tempesta, il piccolo Tong pesca uno scheletro spaventoso, che lo insegue fino a riva. Fuggire non serve a nulla e presto la paura prende il sopravvento. A volte però le apparenze nascondono misteri profondi come il mare…

Un commovente albo illustrato che parla di altruismo, trasmissione del sapere, ma soprattutto dell’immortalità degli affetti. Una storia che fa paura ma ha anche il potere consolatorio della fiaba, un capolavoro di Chen Jiang Hong mai apparso prima in Italia.