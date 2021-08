Premiazione del premio d’illustrazione Marinedi. Domani a Calata Ovest la Cerimonia della 1° edizione della rassegna internazionale.

Premiazione del premio d’illustrazione Marinedi a Chiavari

Domani premiazione, mostra e sketching in terrazza

Tutto pronto a Marina di Chiavari Calata Ovest per la cerimonia di premiazione.

1° “Premio Internazionale di Illustrazione Marinedi”.

Domani, alle 19, i tre vincitori, saliranno sul podio di questa prima edizione e riceveranno dalla giuria i premi messi in palio:

un fine settimana a Procida, Capitale della Cultura 2022, per il primo classificato e ateriale da disegno messo in palio dalla ditta Borciani E Bonazzi, per il secondo e terzo classificato.

E il nome del vincitore, che più degli altri ha saputo convincere la giuria con la propria interpretazione del tema proposto “Naviganti”, si nasconde nella rosa dei venti finalisti selezionati dagli artisti:

Marco Mazzoni, Riccardo Guasco, Francesca Dell’orto, Silvia De Bastiani e Margherita Chalambalakis,

affiancati da Eugenio Michelino, amministratore delegato del porticciolo turistico appartenente al network Marinedi Group.

Il momento della verità scatterà alle 19, sulla terrazza panoramica di Calata Ovest.

Aprirà contestualmente la mostra delle opere selezionate, allestita negli uffici sottostanti e che resterà aperta al pubblico per circa un mese (dalle 9 alle 19 tutti i giorni).

La premiazione avrà una sorta di “prequel” come anticipa Margherita Chalambalakis organizzatrice del premio:

<A partire dalle 16.30 partirà “Sketching in terrazza” ovvero tutti coloro che vorranno disegnare di fronte allo splendido panorama che offre la terrazza del marina resort potranno farlo in libertà.

Sarà una sorta di preludio alla premiazione dei partecipanti al premio.

Avremo anche la partecipazione degli Urban Sketchers Liguria;

un gruppo di artisti, nato nella nostra regione nel 2016, come “emanazione” del gruppo che prese il via a Seattle nel 2007, da un’idea di un gruppo di artisti americani ed è stato riconosciuto nel marzo 2017 come “Official Regional Chapter dalla American Urban Sket-chers Organization”.

Il gruppo raccoglie amanti del disegno, di qualsiasi capacità e tecnica, che raccontano ciò che vedono usando taccuini, matite e colori di vario genere.

Dallo scorso anno il gruppo organizza meeting di disegno a cadenza mensile>.

Si ricorda che la rosa di finalisti è formata da:

Elisa Borghino, Alessandra Bruni, Elena Ceccato, Carla Di Feo, Liana Franceschini, Elisa Francioli,

Elisa Gallosi, Valentina Grilli, Fatma Ibrahimi, Irene Magi, Ester Elisa Monti, Marta Perco, Maria Gloria Pozzi,

Eleonora Primavera, Marina Rubinelli, Sasha Zelenkevich, Sergio Olivotti, Ginevra Sorbelli, Elena Volongo, Yush Zhu.