Premiazione del Concorso Mieli di Liguria

Domenica 22 gennaio a partire dalle ore 9.30, presso l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati si svolgerà la premiazione della 3 edizione del Concorso Mieli di Liguria, organizzato dall’associazione di apicoltori Liguri Alpa Miele preceduta da un’intera mattinata dedicata alle api, al miele e ai custodi di una tradizione sempre più difficile da mantenere, gli apicoltori.

Prima della premiazione (prevista alle ore 12), si parlerà di: cambiamenti climatici, invasione della vespa velutina (killer delle api) in Liguria e dei rischi per l’apicoltura ma anche per la biodiversità e la sicurezza delle persone.

Il Concorso premia le eccellenze del Territorio, promuove e incentiva la produzione e il consumo di miele ligure di qualità, per farsi strumento di crescita per il settore, aiutando a migliorare sempre di più la conoscenza e diffusione tra i Consumatori del Miele di qualità prodotto in Liguria, dando l’occasione agli apicoltori partecipanti un meritato riconoscimento ed un riscontro tangibile sui prodotti, frutto di un grande e sempre più faticoso lavoro.

Un primo importante dato che emerge è la partecipazione sempre crescente al Concorso Mieli di Liguria che, quest’anno, ha visto la partecipazione di ben 131 campioni di miele provenienti da diverse zone di produzione e da apicoltori di ogni provincia della Liguria.

Il concorso Mieli della Liguria è giunto alla sua terza edizione e la Premiazione di domenica 22 gennaio, alle ore 9,30 è la prima in presenza dopo la pandemia.

Sarà anche quindi una bella occasione di incontro e confronto, sicuramente tra addetti ai lavori, ma anche con i Consumatori.

I mieli vengono valutati secondo rigidi standard organolettici, chimico-fisici e melissopalinologici definiti dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, tutte caratteristiche che si riflettono in prodotti di qualità e grande valore in ottica di tutela della biodiversità.

E i lavori del concorso sono iniziati nell’autunno 2022 con la raccolta dei campioni degli apicoltori e delle apicoltrici partecipanti, c’è stata poi una lunga e accurata fase di classificazione e preparazione dei campioni per le analisi di laboratorio, e infine il giudizio organolettico.

L’elaborazione dei risultati degli assaggi svolti da giudici (iscritti all’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele) e dei dati di analisi hanno decretato i mieli vincitori di questa edizione.

A.L.P.A. Miele, in occasione della Premiazione ha organizzato un convegno su Apicoltura e Miele, durante il quale tecnici apicoltori di alto profilo e grande esperienza racconteranno cosa vuol dire seguire le api e produrre miele oggi, come si affronta il cambiamento climatico in apicoltura, quali sono le principali e le nuove difficoltà, come si riconosce un miele di qualità.

Il Miele in Liguria ha sempre avuto un posto di rilievo nelle produzioni agricole, fino agli anni ’80 quasi ogni contadino possedeva uno o più bugni villici, perlopiù tronchi cavi di castagno, o arnie razionali, con l’arrivo del parassita Varroa destructor, l’apicoltura ha dovuto specializzarsi e imparare a combattere con armi sempre nuove l’infestazione di questo acaro.

Nell’ultimo decennio i repentini cambi climatici hanno reso sempre più difficili le stagioni apistiche, con necessità di nutrizioni di soccorso in momenti in cui le api avrebbero dovuto raccogliere.

Api, apicoltori e apicoltrici e soprattutto le aziende professionali stanno vivendo stagioni difficili, con produzioni scarse o inesistenti e sempre più difficoltà a mantenere vitali le colonie, nonostante questa tendenza negativa l’apicoltura resta un importantissimo presidio sul territorio e il miele prodotto un’eccellenza da valorizzare, in particolare in una regione come la nostra ricca di biodiversità e paesaggi botanici sempre diversi e peculiari.

Nonostante negli ultimi anni stia diventando sempre più difficile produrre miele, sono stati presentati 131 campioni, miele millefiori e vari monoflora, da tutte le province liguri, in particolare:

Mieli presentati

Acacia 27

Castagno 31

Melata 6

Uniflorali rari 11

Millefiori 56

Provincia di Produzione Provincia di Residenza

IM 10 IM 10

SV 24 SV 22

GE 74 GE 77

SP 23 SP 19

AL 3

Aziende Professionali Partecipanti: 28

Di cui a Conduzione Biologica: 3

Ogni partecipante, premiato o meno, riceverà nei giorni successivi alla premiazione un feedback sul proprio miele e le analisi

Il Programma della mattinata in dettaglio:

9:30

Apertura Convegno e Saluti delle Autorità

10:00

Vespa velutina da un capo all’altro della Liguria

Giovanna Spreafico e Andrea Romano, Tecnici Apistici A.L.P.A. Miele

10:45

Cambiamento climatico e biodiversità

Ian Briozzo, Dottorando di ricerca in biologia applicata all’ambiente,

11:15

Difetti del Miele e Tecniche di Cristallizzazione

Emily Mallaby, Docente dell’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele

12:00

Premiazione dei mieli con consegna degli attestati di qualità

Il Concorso Mieli di Liguria

è organizzato da:

ALPA Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici

è riconosciuto da:

Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele

ha il patrocinio di:

Regione Liguria, Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria

e il sostegno di:

Unaapi, AMi Ambasciatori dei Mieli, Società Botanica Italiana sez. Liguria, Nuova Assoapi Ligure, the Honey bar, L’Ape in Bottega, Cantine Gambaro, Sapello Solutions, La Bottega della Luana, Ferramenta Bruzzone, L’Agricola SNC, Chemicals Laif.

Maggiori info:

Sito web: https://www.concorsomielidiliguria.it | info: comunicazionealpamiele@gmail.com