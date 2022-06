Premiato il Caseificio Val D’Aveto dall’International Taste Institute di Bruxelles 2022 per lo yogurt di sua produzione.

Premiato il Caseificio Val D’Aveto con tante stelle d’oro!

Quattro Yogurt firmati Caseificio Val D’Aveto ricevono il prestigioso premio dell’International Taste Institute di Bruxelles.

A conquistare il punteggio massimo di tre stelle d’oro sono state le varianti Bianco, Pistacchio e Arancia e Zenzero, mentre il Mirtillo Nero di stelle d’oro ne ha ricevute due.

Eccezionale soddisfazione per l’ulteriore riconoscimento conferito allo Yogurt Colato al Pistacchio, che si è aggiudicato lo straordinario premio Crystal Taste Award, che viene assegnato solo ai prodotti che ottengono il massimo del punteggio per tre anni consecutivi.

L’International Taste Institute di Bruxelles è l’ente mondiale nella valutazione e nella certificazione di alimenti.

La giuria internazionale ha premiato tutti i 4 gusti di Yogurt Colato iscritti al concorso, conferendo il riconoscimento di Superior Taste Award, per un totale di 11 stelle d’oro.

Speciale riconoscimento per lo Yogurt Colato con Pistacchio che ha conquistato l’autorevole Crystal Taste Award, avendo ottenuto per 3 anni di fila sempre il punteggio massimo di 3 stelle.

L’elenco dei riconoscimenti dell’edizione 2022:

3 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato Bianco – “Gusto Eccezionale” – Punteggio superiore al 90%

3 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Pistacchio – “Gusto Eccezionale” – Punteggio superiore al 90%

3 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Arancia e Zenzero – “Gusto Eccezionale”- Punteggio superiore al 90%

2 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Mirtillo Nero – “Gusto notevole” – Punteggio tra l’80 e il 90%

Come da regolamento, un prodotto a cui è stato assegnato il Superior Taste Award è un prodotto passato attraverso un’attenta valutazione sensoriale.

La giuria dell’International Taste Institute ha determinato il proprio parere esaminando ogni singolo campione alla cieca, senza che la marca potesse influenzare il verdetto finale.

Un’analisi multisensoriale estremamente complessa, che combina l’aspetto visivo, l’olfatto, il gusto, la consistenza e la sensazione finale.

L’International Taste Institute che conferisce ogni anno a prodotti provenienti da tutto il mondo le ambite stelle d’oro è un istituto che riunisce nella sua giuria oltre 200 esperti del gusto internazionali.

Dal 2005 più di 20.000 prodotti sono stati certificati dalla giuria dell’International Taste Institute, che comprende chef e sommelier prestigiosi come Ferran Centelles (head sommelier della Fondazione El Bulli), Gabi Lucas (Miglior Sommelier di Spagna 2021), Alain Nonnet (2 Stelle Michelin per 36 anni), Bernard Vaussion (Capo chef del presidente della Francia) e Giuseppe Di Iorio (1 Stella Michelin), tra molti altri affermati Chef e Sommelier.

“Un risultato internazionale straordinario che ci rende orgogliosi e infinitamente grati verso tutte le persone che ogni giorno lavorano per rendere unici i nostri prodotti” ha dichiarato Elisa Fontana, Amministratrice del Caseificio Val d’Aveto.

Il Caseificio Val d’Aveto

Azienda ligure del Gruppo Sabelli, nasce nel 1991 allo scopo di rilanciare la produzione casearia a latte crudo del San Stè e salvaguardare l’identità di questa valle ligure, che da sempre ha il suo collante nella produzione solidale del formaggio.

Il Caseificio Val D’Aveto collabora con le stalle del territorio, sostenendo la filiera del latte ligure e rispettando le lavorazioni tradizionali: tutti i prodotti sono infatti realizzati con latte intero, lasciato integro per esaltare la biodiversità tra latte di stalla e latte di alpeggio.