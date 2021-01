I poliziotti del Commissariato di Cornigliano hanno denunciato un pregiudicato albanese di 20 anni per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato fermato, in via Negrotto Cambiaso, per un controllo mentre transitava a bordo di un’auto in compagnia di due soggetti, anch’essi pregiudicati.

Nella tasca custodiva un cacciavite modificato con punta alterata a “spadino”.

Tutti sanzionati per la violazione della normativa “anticovid”.