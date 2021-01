Gli agenti delle volanti hanno denunciato un marocchino di 37 anni per interruzione di pubblico servizio sanzionandolo anche per inosservanza del decreto anti Covid.

Il 37enne, in evidente stato di ebrezza e sprovvisto di mascherina, si è messo in mezzo alla strada per poi bloccare, senza apparente motivo, un autobus in transito.

L’uomo, denunciato, è stato così sanzionato sia per non aver indossato la mascherina sia perché si trovava in strada fuori dall’orario consentito.