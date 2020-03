Prè, spaccio di droga non si ferma: 21enne nigeriano preso con cocaina

Nel tardo pomeriggio di ieri in via Prè i Carabinieri della Compagnia di Ge-Centro, durante un normale servizio per il controllo del territorio, nonché per l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso un africano mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente.

Lo straniero, allo scopo di sottrarsi al controllo, ha opposto attiva resistenza contro i militari, che dopo averlo bloccato, lo hanno identificato in un nigeriano di 21 anni, senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Il 21enne è stato denunciato in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale”.