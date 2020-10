Pragmatic Play lancia il suo nuovo gioco a tema futuristico

Pragmatic Play è uno dei fornitori di contenuti di gioco leader nell’industria iGaming, che soddisfa le aspettative dei giocatori sviluppando software disponibili su mobile e su desktop. La reputazione di questa azienda si basta in particolar modo sull’affidabilità e sulla capacità di personalizzare i propri giochi in base alle esigenze dei singoli giocatori.

È arrivata anche in Italia l’ultima loro fatica: una slot machine futuristica di combattimenti, la Star Bounty: una nave spaziale in cui si potranno esplorare mete incredibili a fianco ad una squadra di pirati! Per giocare viene fornita un’arma per distruggere i simboli vincenti e trasformarli in Wild grazie ai missili che si avranno a disposizione.

Questa creazione permette ai giocatori di esplorare le oscurità dello spazio ricercando premi e armi altamente tecnologiche!

Si tratta dell’ultima aggiunta alla loro già ampia collezione di slot online e grazie a un tema futuristico, funzionalità innovative e un Round Bonus molto interessante, è già considerato uno dei top performer game, come riporta richslots.

La meccanica è caratterizzata dalla Tumble Feature: funzione che permette ai simboli vincenti di sparire dopo che hanno generato un premio. Una volta che i simboli sono spariti, nuovi altri simboli cadono nell’area di gioco, mentre quella vuota viene riempita dai simboli posti precedentemente sopra la combinazione vincente.

Il portfolio di slot machine online targato Pragmatic Play assiste ogni mese a delle crescite esponenziali. Possiamo dire che Star Bounty è un gioco adatto a tutti coloro che apprezzano lo stile fantascientifico e futuristico. I modi per vincere sono 4096 e le vincite vengono calcolate moltiplicando il valore scommesso per il moltiplicatore relativo e al numero dei simboli vincenti.