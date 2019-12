Potenziare le abilità con strategie inclusive

Potenziare le abilità è questo il titolo del seminario in programma a Genova oggi nell’Auditorium di Palazzo Rosso in via Garibaldi 18

All’auditorium di Palazzo Rosso oggi fino alle 15.30 L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova in collaborazione con Inail,Consulta regionale per i diritti della persona handicappata, Ordine Assistenti sociali della Liguria, si situa nell’ambito della Giornata internazionale delle persone con disabilità – istituita dall’Onu nel 1992 e in programma in tutto il mondo il 3 dicembre.

Il tema scelto dalle Nazioni Unite per l’edizione 2019 della Giornata internazionale delle persone con disabilità è “Trasformazione verso una società sostenibile e coinvolgente per tutti”. La Giornata ha lo scopo di promuovere maggiore consapevolezza e nuove soluzioni per la positiva relazione e valorizzazione delle persone con disabilità nella società con particolare riferimento alla integrazione nel contesto politico, sociale, economico e culturale dei Paesi membri.

All’auditorium di Palazzo Rosso – dopo gli interventi introduttivi di Angela Razzino, direttore regionale Inail Liguria, Francesca Fassio, assessore comunale alle Politiche socio-sanitarie, Giovanni Cabona, presidente dell’Ordine Assistenti sociali della Liguria, Lisa Cacia, Presidente Ordine Psicologi della Liguria, Gaetano Cuozzo, presidente del Comitato italiano paralimpico della Liguria – porteranno il loro contributo i professionisti coinvolti nel reinserimento sociale e lavorativo delle persone disabili.

Un’altra iniziativa sostenuta dal Comune di Genova, attraverso l’Ufficio del Disability Manager, è il convegno internazionale “Accessibilità web e tecnologia assistiva. Strumenti di inclusione digitale” che si terrà, sempre nella giornata odierna, nell’aula magna di via Balbi 5, dalle 9 alle 17. Il convegno è suddiviso in tre sessioni: I diritti delle persone con disabilità e l’accessibilità web: il quadro normativo; Dalla teoria alla pratica; Buone pratiche.

In quest’ultima sessione, l’intervento del disability manager del Comune di Genova, Francesca Bellingeri.

Oggi Palazzo Reale, in via Balbi 10, apre le porte per un pomeriggio dedicato all’integrazione: dalle 15 alle 18, accoglienza, visite guidate, poesia e musica (prenotazione obbligatoria allo 010 2710236, per le sole visite guidate).