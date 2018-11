Portofino e Paraggi, si lavora per il ripristino del gas

Sono in corso i lavori di Italgas per ripristinare il servizio gas a Paraggi e Portofino. Ieri i Sindaci di Portofino, Matteo Viacava, e di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, si sono confrontati con la società per concertare tempi e modalità della riattivazione del servizio che entro la giornata di martedì della prossima settimana dovrebbe venire garantito.

Il servizio si svolgerà in un primo tempo attraverso una postazione alimentata da bombole dedicate e, successivamente, con un allaccio temporaneo dagli impianti di Italgas nella zona della Cervara fino a raggiungere Paraggi.

In particolare Viacava si è occupato di organizzare l’arrivo delle bombole e il loro posizionamento, mentre Donadoni ha curato la verifica dell’iter autorizzativo per la realizzazione dell’allaccio temporaneo nel territorio di Santa Margherita Ligure.

“Stiamo lavorando insieme per risolvere le criticità dei nostri cittadini nel minor tempo possibile”, dichiarano i due Sindaci. (nelle foto: i lavori in corso per l’effettuazione degli interventi).