Porto Rapallo, Tosi: paghiamo lo scotto dell’immobilismo della giunta comunale

“Tempo scaduto? Veramente, il time out era scoccato già nel 2019 e nonostante da più parti si chiedesse di accelerare sulle garanzie, l’amministrazione comunale ha taciuto o non ha saputo trovare soluzioni. Oggi, e a malincuore perché si parla del bene della nostra città, devo dire: avevamo ragione noi. La cosa che più mi dispiace è che si è perso un anno prezioso. Un vuoto che alla conta finale ha prodotto un solo disastroso risultato: il porto Carlo Riva è fermo e nulla si è ancora fatto per avviare i lavori di messa in sicurezza”.

Lo ha dichiarato l’altro giorno il capogruppo regionale Fabio Tosi (M5S).

“Questo anno di ritardo – ha aggiunto – si trascinerà ora su tutto l’iter e chissà quando l’economia della città e i livelli occupazionali del porto torneranno a pieno regime.

Questa è la certificazione del flop dell’amministrazione comunale, dove ormai al comando non c’è più una lista civica, ma Forza Italia”.

“È da maggio del 2019 – ha aggiunto la consigliera comunale del M5S Isabella De Benedetti – che chiediamo all’amministrazione di attivarsi per la decadenza del concessionario.

La società non ha presentato nessuna delle garanzie richieste. Non si perda altro tempo, perché a pagarne le conseguenze sarà la città intera”.

(Immagine di repertorio)