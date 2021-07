Porto antico Estatespettacolo 2021

Porto antico Estatespettacolo 2021, lunedì e martedì sul palco il CFA di Luca Bizzarri

La settimana di EstateSpettacolo al Porto Antico di Genova inizia con il Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri. Due serate già sold out, lunedì 5 e martedì 6 luglio, con inizio alle 20, un unico festeggiamento per salutare l’estate dopo il duro lavoro svolto nell’ultimo anno. Danza, canto, recitazione e musical: da Bob Fosse a Shakespeare, da Pinocchio a Lady Gaga saranno i giovani talenti della scuola a intrattenere e far sognare sul palco sotto le vele della Piazza delle Feste.

Il programma di EstateSpettacolo 2021

• lunedì 05 luglio: Piazza delle Feste – CFA Luca Bizzarri – Festa sotto le vele

• martedì 06 luglio: Piazza delle Feste – CFA Luca Bizzarri – Festa sotto le vele

• mercoledì 07 luglio: Piazza delle Feste – LastTrain + corpo di Ballo Wild Angels

• giovedì 08 luglio:

o Arena del Mare – Ridere d’Agosto…ma anche prima – Bruciabaracche “Resurrection”

o Piazza delle Feste – Lapse of reason (Pink Floyd tribute band)

• venerdì 09 luglio: Piazza delle Feste – Emanuele Dabbono

• sabato 10 luglio: Arena del Mare – Balena Festival – Willie Peyote + Canca

• domenica 11 luglio: Piazza delle Feste – Genoa International Music Youth Festival – Inaugurazione GIMYF Noche Criolla

• mercoledì 14 luglio:

o Arena del Mare – Balena Festival – The Zen Circus + Balto

o Piazza delle Feste – Serata Accademie Lizard Genova-Groove Factory

• giovedì 15 luglio:

o Arena del Mare – Balena Festival – Iosonouncane + Bilbosa

o Piazza delle Feste – Ridere d’Agosto… ma anche prima – Andrea Di Marco “Stonato”

• venerdì 16 luglio: Arena del Mare – Balena Festival – Frah Quintale + Eames

• sabato 17 luglio:

o Arena del Mare – Balena Festival – Psicologi + Uguruai

o Piazza delle Feste – Porto Antico Prog Fest – The Trip, Gleemen – Tributo A Bambi Fossati & Jimi Hendrix, Blind Golem, Magia Nera

• domenica 18 luglio:

o Arena del Mare – Balena Festival – Ministri + Pablo America

o Piazza delle Feste – Porto Antico Prog Fest – Ranestrane Plays The Wall (Con Proiezione Del Film), Fungus Family, Melting Clock

• lunedì 19 luglio:

o Arena del Mare – Genvision

o Piazza delle Feste – Filarmonica Sestrese

• martedì 20 luglio:

o Arena del Mare – Palco sul Mare Festival – I Pirati dei Caruggi

o Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – Matteo Scandroglio “In the eyes of the whale”

• mercoledì 21 luglio:

o Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – The swingers orchestra

• giovedì 22 luglio:

o Arena del Mare – Ridere d’Agosto… ma anche prima – Paolo Conticini “La prima volta”

• Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – John Patitucci “Remembrance trio”

• venerdì 23 luglio:

o Arena del Mare – Queen Mania

o Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – Avishai Cohen “Big Vicious”

• sabato 24 luglio:

o Arena del Mare: Shel Shapiro

o Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – Matteo Mancuso trio

• domenica 25 luglio: Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – Mask Me Now + Laboratorio orchestrale jazz del conservatorio di Torino

• lunedì 26 luglio:

o Arena del Mare: Francesco De Gregori

o Piazza delle Feste: Banana Joe + The Black Armadillos

• martedì 27 luglio:

o Arena del Mare – Jethro Tull

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Paolo Bonfanti con special guest

• mercoledì 28 luglio:

o Arena del Mare – Ridere d’Agosto… ma anche prima – Drusilla Foer “Eleganzissima”

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Bobby Soul con special guest

o Isola delle Chiatte – Il Pianista sull’oceano rilegge Genesis, Emerson Lake & Palmer, Sakamoto, Delirium, La Coscienza di Zeno, La Maschera di Cera (Duo piano-voce Luca Scherani con Alessandro Corvaglia)

• giovedì 29 luglio: Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Giuseppe Scarpato & EraOra con special guest

• venerdì 30 luglio:

o Arena del Mare: Fiorella Mannoia

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Reunion

• sabato 31 luglio: Piazza delle Feste – GIMYF – Genoa International Music Youth Festival “Opera pop – Lirica raccontata ad arte”

• domenica 01 agosto: Piazza delle Feste – Ridere d’Agosto…ma anche prima – Concerto D.O.C. a favore Associazione Gigi Ghirotti

• lunedì 02 agosto: Piazza delle Feste – Pink Ribbon cover band

• martedì 03 agosto: Arena del Mare – Ritornerai – spettacolo su femminicidio + Mimose – Donne in Musica

• mercoledì 04 agosto: Arena del Mare – Andrea Pucci

• giovedì 05 agosto: Arena del Mare – Palco sul Mare Festival – Angelo Branduardi

• venerdì 06 agosto:

o Arena del Mare – Beppe Gambetta con Mark Harris

o Piazza delle Feste: Daniele De Gregori

• sabato 07 agosto:

o Arena del Mare – Giò Evan

o Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Noesis, Concerto per chitarra – Susanna Roncallo, Luca Agricola

• martedì 10 agosto:

o Arena del Mare – Ron

o Piazza delle Feste: Showtime

• mercoledì 11 agosto: Isola delle Chiatte – Love Over Bot

• venerdì 13 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Datteri e grattacieli – Pino Petruzzelli

• sabato 14 agosto: Arena del Mare – Enrico Ruggeri

• mercoledì 18 agosto: Arena del Mare –Loredana Bertè

• domenica 22 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Storie di sale

• Michela Gatto, Andrea Tich

• venerdì 27 agosto: Arena del Mare – Simona Molinari

• 26 – 30 agosto: Sea Stories Festival – Corto Maltese – La ballata del mare salato – Igor Chierici e Luca Cicolella

• 27 agosto – 05 settembre: Piazza delle Feste – Suq Festival

• Sabato 04 settembre: Arena del Mare – Balena Festival – Apparat

• Lunedì 6 settembre – Arena del Mare – Balena Festival – Cachemire

• 9 – 12 settembre: Piazza delle Feste – Music Expo

• Sabato 11 settembre: Electropark – Alberto Brutti pres. Karu

• Sabato 18 settembre: Electropark – Alex Hiddell pres. Ravot

• Sabato 25 Settembre: Electropark – Bo!led pres. Different, Us

