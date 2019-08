Porto Antico Estate Spettacolo 4 agosto 2019

LA CLASSE DELLA MUSICA SINFONICA E LA GRINTA DELL’HIP HOP PER LA PRIMA DOMENICA DI AGOSTO.

Domenica 04 agosto il programma di Piazza delle Feste si conclude con i Colle der Fomento mentre all’Arena del Mare il Teatro Carlo Felice affascina con il Concerto di Mezza Estate.

L’eleganza senza tempo della musica sinfonica avvolgerà gli spettatori presenti all’Arena del Mare per il Concerto di Mezza Estate, la bellissima conclusione in musica della rassegna Ti “Porto” all’Opera a cura del Teatro Carlo Felice.

E sarà proprio l’orchestra della Fondazione genovese a mettere in musica la partitura della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven oltre alla Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 (B. 178) “Dal nuovo mondo” di Antonín Dvořák.

Diretti dal Maestro George Jackson, si svolgerà all’Arena del Mare a partire dalle ore 21:30.

Ultima data invece per il ricco cartellone di Piazza delle Feste con un evento che dal pomeriggio porterà fino a sera.

Con la sua prima edizione il Genova Hip Hop Festival Summer Edition porterà sul palco giovani aspiranti ballerini che si sfideranno a colpi di freestyle in accese competizioni pomeridiane, fino al concerto finale tutto da ballare.

Inizio infatti alle ore 17.45 con le prime selezioni freestyle che andranno avanti fino alla proclamazione del vincitore intorno alle 19:30.

A seguire un dj set e stupefacenti esibizioni di crew e breakdancer, in attesa del concerto serale della band Colle der Fomento, uno dei gruppi più rinomati della scena rap underground Italiana.

Info utili sul Concerto di Mezza Estate:

Artista: Orchestra Teatro Carlo Felice

Data: domenica 4 agosto 2019

Orario: apertura cancelli ore 20:00

Location: Arena del Mare

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2019

Organizzatore: Fondazione Teatro Carlo Felice

Biglietti: Posto Unico Seduti

Prezzo: Intero € 20,00 – ridotto € 15,00

Prevendita: Biglietteria del Teatro Carlo Felice (martedì-venerdì h 11:00-18:00, sabato h 11:00-16:00); Vendita telefonica con carta di credito al n. 010/5701650 (martedì-venerdì h 14:00-17:00); Online: Happyticket e Vivaticket

Info utili sullo spettacolo Genova Hip Hop Festival Summer Edition

Artista: Colle Der Fomento

Data: domenica 4 agosto 2019

Orario: apertura cancelli ore 20:30

Location: Piazza Delle Feste

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2019

Organizzatore: Genova Hip Hop Festival

Biglietti: Posto Unico Seduti

Prezzo: 50 biglietti a € 10,00 – 400 biglietti a € 15,00 – Fino a esaurimento a € 18,00

Prevendite: Presto in vendita

Porto Antico Plastic Free

Prosegue anche in occasione di EstateSpettacolo l’impegno della società Porto Antico di Genova per sensibilizzare tutti i visitatori dell’area sulla necessità di ridurre il consumo di plastica monouso.

Dopo l’introduzione delle borracce riutilizzabili in acciaio in vendita negli esercizi commerciali del Porto Antico, la mostra Planet vs Plastic e l’installazione del Sea Bin per la pulizia del mare da plastiche e microplastiche, la rassegna estiva quest’anno eliminerà da Piazza delle Feste tutti i bicchieri di plastica monouso, introducendo l’intelligente novità di PCup, il bicchiere “usa e passa” in silicone: bello, con lo skyline del Porto Antico, pratico, si può riempire e utilizzare più volte, e anche social, grazie ad un chip elettronico che permette, tramite app collegata, di connettersi con tutti i “bicchieri” presenti in quel momento nello stesso posto.

Credits

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A., con il Patrocinio del Comune di Genova.

Direzione e Coordinamento

Porto Antico di Genova S.p.A.

Ufficio Eventi e Comunicazione

eventi@portoantico.it

www.portoantico.it