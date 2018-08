Ponte Morandi, purtroppo sale a 41 il bilancio dei morti

Nella notte è stata individuta e recuperata dai vigili del fuoco sotto le macerie del ponte Morandi, schiacciata sotto un pilone, un’altra macchina: all’interno c’erano mamma, papà e figlia.

Sull’auto viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni.

L’auto è stata individuata nella notte, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera.

Il bilancio delle vittime, non ufficiale in quanto i corpi devono ancora essere identificati, sale dunque a 41. Risulta ancora un disperso, mentre un tedesco che si pensava fosse rimasto sotto le macerie, ha chiamato in Prefettura comunicando di stare bene e di non essere stato coinvolto nel crollo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto il luogo del disastro dove proseguono le attività di ricerca dei dispersi e della messa in sicurezza dell’area. Mattarella sta incontrando e ringraziando i soccorritori

Dall’altra parte della città nel padiglione Blu della Fiera proseguono i preparativi per i funerali di Stato.