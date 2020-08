Ponte Genova, per Google Maps non c’è, esiste ancora il Morandi

Con Street View è possibile ancora attraversare il Morandi

Il nuovo Ponte Genova San Giorgio è stato inaugurato lunedì 3 agosto ed è perfettamente operativo.

Ma per Google Maps ancora non esiste. In modalità satellite si vede ancora il Ponte Morandi che attraversa il Polcevera tra via del Campasso e via Walter Fillak, nello stesso modo dopo la tragedia di due anni fa.

Ci si trova davanti ancora gli stralli di cemento armato del Morandi che proiettano la loro ombra sul terreno con l’impalcato visibile in trasparenza.

Ma non basta anche il nome del Ponte Genova San Giorgio presente sulla mappa è storpiato e viene chiamato Ponte Genova “Sal Girogio”.

Infine, se si usa Street View, da evitare per i più deboli di cuore, si può fare un passo indietro nel tempo ed attraversare il Ponte Morandi in entrambe le direzioni di marcia.