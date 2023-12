Piccoli posti, grandi passioni: concerto natalizio a Chiale

Esistono luoghi poco distanti dalla città che vivono ancora un’atmosfera raccolta e riservata soprattutto nel periodo di Natale.

E’ il caso della frazione di Chiale, realtà della Val Cerusa che riesce ad aggregare e fare partecipare gli abitanti alla vita sociale del borgo.

Un esempio è la chiesa di S. Lorenzo, fondata nel 1901, anno in cui si annovera l’attività di un coro diretto da Don Angelo Bruzzone e composto da sole voci femminili.

E’ il 1944 quando la chiesa viene proclamata Parrocchia e a Don Angelo viene affiancato Don Congedi, il quale organizza il primo concerto.

La formazione attuale della corale è datata 1981 ad opera del parroco Don Luigi Dagnino e del giovane maestro Gianfranco Giolfo. Nel 1984 la direzione del coro passa al M° Agostino Chiossone, che ne amplia progressivamente il repertorio. Nel 1993 il coro viene intitolato al suo fondatore e primo parroco, Don Angelo Bruzzone.

Nel 1998 al maestro Chiossone si affianca Roberto Pesce, che dal 2001 è il direttore titolare del coro.

Ad oggi la compagine canora “Don Angelo” si occupa dell’animazione delle liturgie parrocchiali, in particolare nelle solennità patronali della Madonna della Salute e di San Lorenzo.

Nel corso degli anni non sono però mai mancate attività “extra” quali concerti, rassegne corali, servizi liturgici nelle chiese genovesi, nella Cattedrale e persino alla radio. Come di consueto, il coro si esibirà in data 28 dicembre 2023 alle ore 21.00 presso la parrocchia di San Lorenzo in Chiale, diretta da Roberto Pesce ed all’organo sarà presente il M° Agostino Chiossone che interpreteranno brani della tradizione italiana ed internazionale. Ingresso libero e gratuito. Roberto Polleri