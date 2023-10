Piazzale Parenzo, tenta corruzione agenti: nei guai 55enne italiano

Trovato con degli arnesi da scasso ha cercato di corrompere gli agenti che lo stavano controllando. E’ successo ieri in piazzale Parenzo a Genova.

Si tratta di un italiano di 55 anni che è stato accusato di minacce, resistenza e istigazione alla corruzione, oltre a lesioni.

Il 55enne è stato notato dagli agenti delle Volanti mentre a bordo dell’auto che stava guidando in modo irregolare. Quando è sceso dal mezzo, un poliziotto ha visto nel vano porta oggetti uno strumento usato per il consumo di droga e un coltello a serramanico.

A quel punto, è stata perquisita la vettura dentro la quale hanno trovato un altro coltello, una busta con 29 grimaldelli, un calibro per pietre preziose con numero seriale abraso e una pietra preziosa e poi una fiocina con due arpioni.

Gli agenti lo hanno invitato a seguirli in questura e allora il 55enne ha tentato di offrire la pietra preziosa per lasciarlo andare, ma alla risposta negativa li ha spintonati per cercare di fuggire.