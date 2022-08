Ad Albenga Moda e Cultura con Liliya e Pascal

SAVONA. 24 AGOS. Organizzano sfilate ed appuntamenti ludici e culturali: sono Liliya e Pascal che ora, attraverso la rete, si sono resi noti non solo ad Albenga e nel suo comprensorio, ma in tutto il Nord Italia. La loro immagine è legata ad un divo assai famoso: Umberto Smaila che, da quando è nata l’azienda, ne è stato testimonial e che proprio in questi giorni ha girato alcuni video per far conoscere le iniziative dei due imprenditori albenganesi nel campo dell’abbigliamento. Nei prossimi mesi organizzeranno altre due importanti sfilate ad Albenga ed a Milano. Liliya e Pascal si occupano di moda, ma hanno anche la passione per l’arte e per la musica. Ora attraverso le pagine Facebook ed Instagram hanno raggiunto in poco tempo decine di migliaia di contatti.

“Attraverso il sito www.lypann2005.com – spiega Liliya- sto cercando di far conoscere la mia attività in tutta Italia. La mia passione per il bello si è trasformata in lavoro ed ora sto cercando di ampliare le mie conoscenze nel campo della moda per bambino e donna facendomi conoscere ad un pubblico sempre più grande. Invito a visitare il mio sito e le pagine Instagram e Facebook lypann2005 per ammirare l’ampia scelta di marche e prodotti che presento con passione”.

La sfilata di Albenga si terrà in via dei Mille, nell’ambito di “Mille volte Moda”, nella via centrale ingauna dove ha sede uno dei loro negozi, mentre quella milanese si svolgerà invece nell’annuale ed attesissimo appuntamento culturale, gastronomico, ludico ed etnico “L’Artigiano in Fiera”. Lypann2005 è attualmente uno dei marchi più noti a livello internazionale. “Sulla piattaforma on line – conclude Liliya- è possibile acquistare le più famose marche per donna e bambino e per il 2023 usciranno nelle sale due film americani nei quali due attrici vestono i nostri capi di abbigliamento”.

CLAUDIO ALMANZI