Piazzale Marassi, pregiudicato genovese arrestato per spaccio di droga

Un genovese di 20 anni, gravato da pregiudizi di polizia per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, nel tardo pomeriggio di ieri in piazzale Marassi, è stato fermato per un controllo dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagniadi San Martino.

I militari lo hanno identificato e trovato in possesso di una modica quantità di “hashish” nascosta nella tasca del giubbotto.

Successivamente gli investigatori hanno perquisito anche la sua abitazione, situata lì vicino, dove hanno trovato ulteriori 50 grammi di hashish, 1,50 grammi di “marijuana” e diverso materiale per il taglio e il confezionamento in dosi della droga.

Pertanto, il 20enne è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Droga e materiali sequestrati.