Piazza Fontane Marose, furto in profumeria: croato e genovese acchiappati subito

Furto in profumeria ieri pomeriggio in piazza Fontane Morose a Genova. Appena usciti dal negozio, due giovani sono stati fermati dai carabinieri di una pattuglia della Stazione dell’Arma di Genova Maddalena.

Identificati in un croato di 38anni e in un genovese di 30 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, i ladri sono stati perquisiti e trovati in possesso di alcuni prodotti di profumeria, per un valore commerciale di circa 160 euro, appena rubati.

Pertanto, sono stati denunciati in stato di libertà per “furto aggravato in concorso”.

Nello stesso contesto, lo straniero è stato trovato in possesso di 8 grammi circa di “marijuana”.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita, che ha ringraziato i carabinieri.