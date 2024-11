Piazza Dante, pregiudicato genovese scippa smartphone a una passante: arrestato

Poco dopo le 23 di ieri in piazza Dante a Genova gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un pregiudicato genovese di 28 anni nella flagranza del reato di furto con strappo.

Un poliziotto libero dal servizio ha sentito le urla di una passante provenire da via Fieschi e si è avvicinato per capire cosa stesse succedendo.

Ha visto poi un giovane che ne stava inseguendo il ladro e, qualificandosi, ha intimato loro di fermarsi unendosi all’inseguimento e riuscendo poco dopo a bloccare il 28enne che nel frattempo aveva lanciato a terra lo smartphone rubato.

Gli agenti di una Volante, intervenuti poco dopo, hanno ricostruito l’episodio e arrestato il giovane pregiudicato genovese.

In Questura è venuto fuori che il 28enne, nell’ultimo anno, ha compiuto numerosi reati contro il patrimonio per i quali sono state emesse a suo carico due custodie cautelari in carcere, l’ultima conclusasi a luglio.

Inoltre nello stesso pomeriggio di ieri era stato denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di merce non pagata, nascosta nello zaino, per un valore di 125 euro, rubata in un supermercato a Di Negro.