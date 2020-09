Piazza blindata per comizio Salvini a Sampierdarena | Fotogallery

La Polizia chiede documenti ai partecipanti. Timore per antagonisti e centri sociali

Quella che si presenta davanti ai nostri occhi è una piazza Montano blindata dalle forze di polizia.

Oggi il leader della Lega Matteo Salvini è in Liguria per l’ultima tornata della campagna elettorale e dopo aver fatto visita, in mattinata a Loano e a Sanremo, alle 15.45 è previsto il suo arrivo a Genova Sampierdarena in piazza Settembrini, ma c’è paura per militanti di estrema sinistra, antagonisti e centri sociali che si sono riuniti e stanno facendo rumore con pentole e fischietti.

La Polizia ferma e chiede i documenti a tutti i cittadini che vogliono partecipare al comizio di Salvini.

Oggi tour di Salvini in Liguria: Loano, Sanremo, Genova, Chiavari e Sestri Levante

