Piaggio, droni e lavoro. Senatori liguri: c’è massima attenzione del governo

“Esprimiamo soddisfazione per l’operato del Governo che, come evidenziato in aula dal Ministro della Difesa, sta affrontando con serietà e buonsenso la questione relativa alla produzione dei droni, ponendo la giusta attenzione sulle procedure e sulle molteplici modalità di utilizzo delle nuove tecnologie, dal controllo del territorio al monitoraggio dei siti archeologici, passando per il contrasto agli incendi boschivi.

Soddisfazione particolare per le parole che l’esecutivo ha usato circa il coinvolgimento nel programma di Piaggio Aerospace, definita dal Ministro, in sede di question time, ‘eccellenza nazionale nell’industria di settore’.

Si tratta di una conferma dell’attenzione nei riguardi della parte occupazionale e un riconoscimento verso un’azienda fondamentale per il tessuto economico ligure”.

Lo hanno dichiarato oggi i senatori leghisti Stefania Pucciarelli, Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti.