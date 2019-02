L’Albissola firma il terzo risultato positivo e lo fa in un campo molto ostico come quello del Garilli di Piacenza, fino a pochi anni fa protagonista nei massimi campionati nazionali.

Il tecnico dei ceramisti Claudio Bellucci commenta con soddisfazione la prova caparbia dei suoi in sala stampa al termine di un match che lascia parecchia soddisfazione e pensieri positivi per il proseguo del cammino dei liguri verso la permanenza in serie C.