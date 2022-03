Peste suina, due nuovi casi a Rossiglione e a Voltaggio

Salgono a 24 i casi in Liguria. 32 in Piemonte

Torna la peste suina africana con due casi in Liguria a Rossiglione e Piemonte a Voltaggio, in provincia di Alessandria.

Ora il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 56.

In Liguria ora sono 24 i casi di peste suina accertati.

A Rossiglione, Mignanego e Isola del Cantone sono state trovate cinque carcasse infette. Quattro quelle a Ronco Scrivia, tre a Campo Ligure. Una sola a Genova e Campomorone.

Ad accertarli è stato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.

Dalla fine di dicembre, quando è stata riscontrata la prima positività al virus sulla carcassa di un cinghiale trovata nell’Ovadese, sono stati accertati 32 casi in Piemonte, 24 in Liguria, tutti all’interno della zona ‘rossa’ che comprende 114 Comuni, 78 in Piemonte, tutti in provincia di Alessandria, 36 in Liguria nelle province di Savona e Genova.

Nel mentre proseguono rigidi divieti nella zona rossa.