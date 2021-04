Pescara-Entella, focus sui prossimi avversari dei liguri

Gennaro Volpe. In attesa della ripresa ufficiale della Serie B, i biancocelesti sono chiamati a recuperare il match contro il Pescara domani alle 14:00 in terra abruzzese. Ecco dati, statistiche e curiosità sui nostri prossimi avversari.

Punti e statistiche

Il Pescara, con 28 punti totalizzati, occupa il penultimo posto della classifica, a sole 4 lunghezze dai playout. Una sola vittoria nelle ultime 5 per i biancazzurri, quella contro il Pisa del 2 aprile, poi due sconfitte con Ascoli e Vicenza e altrettanti pareggi contro Monza e Brescia. 27 i gol realizzati dalla squadra abruzzese, a fronte di 50 reti incassate (1.5 a partita). Meglio in trasferta che in casa i ragazzi di Grassadonia: all’Adriatico, infatti, sono arrivati solo 13 dei 28 punti totali.

Il calciatore di movimento più utilizzato è Raoul Bellanova (2191’), davanti a Gennaro Scognamiglio (2097’) e Fabio Maistro (1902’). Mirko Valdifiori e lo stesso Maistro sono i giocatori più sostituiti della rosa, ben 15 volte in stagione. I più subentrati sono invece Mardochee Nzita, Christian Capone e Damir Ceter: tutti e tre hanno fatto 11 volte il loro ingresso in campo dalla panchina.

Gli avversari da tenere d’occhio

Il sorvegliato speciale della difesa dell’Entella sarà Damir Ceter: il colombiano è il capocannoniere del Pescara con 5 gol e anche il miglior assist-man della squadra, con 5 assist. Occhi anche su Cristian Galano e Fabio Maistro, entrambi a quota 4 reti in campionato.

Gli assenti e i rientri

Il Pescara è tornato agli allenamenti collettivi, ma rimangono 8 i biancazzurri positivi al Covid-19. Sicuri assenti Mattia Del Favero e Salvatore Bocchetti, entrambi alle prese con problemi muscolari, così come Andrea Tabanelli.

I precedenti

Sarà il decimo incontro ufficiale tra Pescara ed Entella. Biancocelesti mai vittoriosi all’Adriatico: l’ultimo precedente in terra abruzzese è un 1-1 del settembre 2019 con rete di Andrea Schenetti. Due vittorie su due per l’Entella negli ultimi due incontri: l’ultima risale proprio all’andata, quando i Diavoli neri sconfissero il Pescara per 3-0 grazie alle reti di Schenetti, Beppe De Luca e alla splendida rovesciata di Cassio Cardoselli.

04/10/2014 – Pescara-Entella 4-0

28/02/2015 – Entella-Pescara 2-5

12/12/2015 – Pescara-Entella 2-0

30/04/2016 – Entella-Pescara 0-0

19/09/2017 – Pescara-Entella 2-2

17/02/2018 – Entella-Pescara 0-0

21/09/2019 – Pescara-Entella 1-1

09/02/2020 – Entella-Pescara 2-0

27/12/2020 – Entella-Pescara 3-0